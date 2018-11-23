Москва ответила на истерику Порошенко из-за приезда Путина в Крым

Нибиру
- Они давно здесь: ученые нашли Нибиру
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
148 новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что протест Украины в связи с посещением Крыма президентом Владимиром Путиным Россия не принимает.
Ранее президент Петр Порошенко выразил свое возмущение тем, что в пятницу, 23 ноября, Путин провел в Ялте Госсовет, посвященный выполнению майских указов.
МИД Украины уже направил ноту протеста в адрес российского дипломатического ведомства, а президент Петр Порошенко заявил, что Крым всегда был и останется неотъемлемой частью Украины.
Согласно подписанному Порошенко указу, россиянам грозит уголовная ответственность за якобы незаконное посещение полуострова, напоминает URA.RU.
Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов
Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу