Москва ответила на истерику Порошенко из-за приезда Путина в Крым

Возмущение Незалежной оставило Кремль равнодушным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что протест Украины в связи с посещением Крыма президентом Владимиром Путиным Россия не принимает.

Ранее президент Петр Порошенко выразил свое возмущение тем, что в пятницу, 23 ноября, Путин провел в Ялте Госсовет, посвященный выполнению майских указов.

МИД Украины уже направил ноту протеста в адрес российского дипломатического ведомства, а президент Петр Порошенко заявил, что Крым всегда был и останется неотъемлемой частью Украины.

Согласно подписанному Порошенко указу, россиянам грозит уголовная ответственность за якобы незаконное посещение полуострова, напоминает URA.RU.

