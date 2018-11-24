Политику напомнили об исторической принадлежности полуострова

Российский сенатор Алексей Пушков ответил президенту Украины Петру Порошенко на слова о том, что от приезда Владимира Путина на полуостров "Крым российским не станет".

Пушков подчеркнул, что Крым исторически всегда был частью России.

"И вновь стал им после недолгого недоразумения. Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен", – написал сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее президент Петр Порошенко выразил свое возмущение тем, что в пятницу, 23 ноября, Путин провел в Ялте Госсовет, посвященный выполнению майских указов.

МИД Украины уже направил ноту протеста в адрес российского дипломатического ведомства, а президент Петр Порошенко заявил, что Крым всегда был и останется неотъемлемой частью Украины.

Согласно подписанному Порошенко указу, россиянам грозит уголовная ответственность за якобы незаконное посещение полуострова.