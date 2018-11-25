МИД страны также не устраивает число используемых посольством РФ в Праге автомобилей

Переговоры о снижении количества наших дипломатов в Чехии, которые сейчас ведутся между двумя государствами по инициативе Праги, носят явный русофобский характер.

Помимо желания выдворить из страны часть сотрудников посольства России, глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек отметился высказывание о якобы слишком большом числе машин, которыми пользуются российские дипломаты.

"Одной из тем также является снижение количества зарегистрированных машин российского посольства, которое очень велико. Мы можем лишь предполагать, для чего эти машины используются", – заявил глава МИД Чехии. Таким образом он прозрачно намекнул на информацию из докладов контрразведки страны о спецслужбах РФ, которые якобы усиливают присутствие в республике.

При этом Петршичек подчеркнул, что чехи не обрадуются ответным мерам.

"Мы были бы не рады, если бы это парализовало работу нашего посольства в Москве", – сказал он в беседе с журналистами портала Novinky.

Напомним, ранее глава МИД Чехии назвал Россию главной угрозой для стран Евросоюза.