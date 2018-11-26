МИД России вызвало временного поверенного в делах Украины

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Российский МИД вызвал на Смоленскую площадь временного поверенного в делах Украины в РФ Руслана Нимчинского.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в понедельник, 26 ноября, министерство иностранных дел распространило заявление, в котором выражался решительный протест в связи с провокацией Киева в Керченском проливе, осуществленного украинскими моряками накануне, 25 марта.
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