МИД России вызвало временного поверенного в делах Украины

Москва выражает протест Киеву из-за провокации украинских ВМС в Керченском проливе

Российский МИД вызвал на Смоленскую площадь временного поверенного в делах Украины в РФ Руслана Нимчинского.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник, 26 ноября, министерство иностранных дел распространило заявление, в котором выражался решительный протест в связи с провокацией Киева в Керченском проливе, осуществленного украинскими моряками накануне, 25 марта.





