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"Единая Россия" открыла более 30 тысяч дополнительных площадок для приема граждан

Фото: ER.RU
Приемные будут работать по удлиненному графику, в том числе в вечерние часы

Всероссийская неделя приема граждан "Единой России" стартовала. Об этом сообщила председатель комиссии президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю ЕР Галина Карелова во вторник, 27 ноября. Она отметила, что акция приурочена к 17-летию "Единой России" и продлится до 2 декабря.

"В ней участвуют 2615 местных и 85 региональных общественных приемных партии, центральная общественная приемная в Москве, и более 30 тысяч площадок организовано дополнительно", – рассказала Карелова. 

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В частности, в Пермском крае открыто свыше 1 тыс. дополнительных площадок, во Владимирской области – более 300, в Псковской области – 230. В Дагестане будет работать более 100 допплощадок в муниципалитетах, в том числе в республиканских министерствах. Дополнительные площадки открыты также в Мурманске, Кировске, Апатитах, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Кольском и Печенгском районах.

Вести приемы на площадках ЕР будут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, высшие должностные лица регионов, муниципалитетов, депутаты регионального и муниципального уровня, представители министерств и ведомств, органов социальной защиты, а также юристы и ведущие эксперты "Единой России".

На время Всероссийской недели приема все приемные переведены на особый график работы. "Вся информация о том, по какому адресу, когда и кто ведет прием, должна быть на сайтах региональных отделений партии, – подчеркнула Карелова. – Приемные будут работать в выходные дни: 1 декабря, в день рождения партии, будут работать все приемные, некоторые запланировали приемы и в воскресенье, 2 декабря", – уточнила сенатор, отметив, что удлиненный график работы приемных и допплощадки организованы для удобства граждан.

"Неделя приемов будет очень важной. Уверена, что кроме личных просьб и вопросов, граждане выскажут свою точку зрения по поводу работы партии, а также и по многим другим вопросам, требующим рассмотрения на Съезде, на региональном и федеральном уровне", – отметила Карелова. По ее словам, в этом и заключается одна из основных сверхзадач традиционных приемов граждан, приуроченных ко дню рождения партии, а именно – "сформировать актуальный наказ на предстоящий год и действовать в соответствии с ним", считает Карелова.

XVIII Съезд "Единой России" состоится 8 декабря. Ранее во всех регионах страны прошли дискуссии о путях обновления партии, в ходе которых были выработаны многочисленные предложения.

Николай ВИКТОРОВ
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