"Желтые жилеты" погрузили Париж в хаос

Возмущенные французы требуют отставки правительства

Трое погибших и более 130 пострадавших – таков печальный итог погромов во французской столице. Протесты "желтых жилетов" начались еще в середине ноября – парижане возмутились повышением цен на топливо и введением новых налогов.

По последним данным, митингующие заблокировали 11 хранилищ для топлива, сообщает Пятый канал. Разъяренные демонстранты осквернили Музей Триумфальной арки у могилы неизвестного солдата в Париже, жгли автомобили, бросали в полицейских петарды.

Вооруженные битами, мотыгами и арматурой манифестанты бросались на стражей порядка и переворачивали их машины. Полицейские только 1 декабря арестовали 400 человек.

В Париже за выходные насчитали 250 пожаров. Митинги протеста прошли и в других городах Франции: Марселе, Бордо и Тулузе.

Правоохранители призвали ввести в стране чрезвычайное положение и выставить против манифестантов войска, однако президент Эммануэль Макрон отказался от этой идеи.

Французы требуют отставки правительства и назначения премьер-министром экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Пьера де Вилье. Пока президент не пошел на то, чтобы выполнить требования протестующих. Мэрия Парижа оценила сумму ущерба от беспорядков в €3-4 млн, сообщил телеканал BFMTV.