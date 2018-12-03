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Разговоры вокруг следующей беседы тет-а-тет двух президентов бессмысленны, предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Она произойдет не раньше чем через полгода.

Кремлевский спикер отметил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа возможны лишь на глобальных политических площадках. А следующее подходящее под этот критерий мероприятие произойдет в июне 2019 года.



"Де-факто, самое легкое – встречаться на полях международных многосторонних мероприятий. Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая "двадцатка" через полгода. А это – непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности", – цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, на встрече со студентами МГИМО он рассказал о ключевом моменте несостоявшейся встречи. Путин и Трамп должны были предметно обговорить разрыв договора ДРСМД.

"Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась", – напомнил спикер Кремля, передает РИА ФАН.

Переговоры Путина с Трампом были перенесены из Парижа в Буэнос-Айрес. Однако в самый последний момент, накануне саммита "большой двадцатки", президент США отменил их якобы из-за керченского конфликта.



