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Болгария призвала ЕС отказаться от поддержки Незалежной

Румен Радев. Фото: www.globallookpress.com
В Софии предупредили Европу об украинском "капкане"

Президент Болгарии Румен Радев считает, что Евросоюз не должен прогибаться под Порошенко, чтобы не стать заложником внутриполитических амбиций властей Украины.

При этом он подчеркнул, что в конфликте в Керченском проливе задействованы "более двух сторон". По его мнению, сторонам нужно сесть за стол переговоров и найти решение проблемы.

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"Никто не заинтересован в милитаризации Черного моря, а такое, видимо, происходит", – сказал Радев в эфире Болгарского национального телевидения.

Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили морскую границу РФ и попытались незаконно прорваться в Азовское море под Крымским мостом. Корабли погранслужбы ФСБ задержали нарушителей. Москва сочла действия украинских моряков провокацией. Киев объявил о введении военного положения в десяти регионах страны. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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