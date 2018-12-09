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Москву обвинили в попытке свергнуть власть по всей Европе

Протестные митинги в Париже. Фото: globallookpress.com
Фото с места беспорядков в Париже легло в основу умопомрачительной конспирологической теории от СБУ

Вот уже несколько недель к ряду Францию сотрясают протесты. Люди возмущены повышением налога на бензин, которое приведет к росту цен на топливо. В отличие от россиян, привыкших к этому явлению как к снегу зимой, французы буквально взорвались от возмущения. Города наводнили одетые в желтые жилеты протестующие, которые требуют от властей отыграть обратно свое решение по налогу.

На сегодняшний день протестные митинги переросли в настоящую вакханалию, число задержанных митингующих приближается к астрономической цифре – две тысячи человек. По словам заммэра Парижа Эммануэля Грегуара, французская столица, ставшая эпицентром протестов, несет катастрофические убытки, как финансовые, так и имиджевые. О приближении Рождества и Нового года сейчас в городе мало что говорит – многие магазины закрыты, пишет Le Figaro.

Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд, уверены украинские спецслужбы. Подорожание бензина – лишь повод для митингов. На самом деле за акциями протестов стоит третья сила – Москва. На этот счет нет никаких сомнений в СБУ, которые располагают убедительными доказательствами причастности "руки Кремля".

"В последние годы Москва настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры", – начинается издалека в заявлении СБУ по поводу ситуации во Франции.

Далее говорится о том, как Кремль спонсировал различные правые политические течения в Европе с целью "силового свержения европейских демократий". В качестве практики для получения "революционного опыта" Москва использовала "радикалов из Европы" в 2014 году во время присоединения Крыма. Якобы упомянутых радикалов свозили на полуостров под видом наблюдателей для проведения крымского референдума.

"Сегодня те же радикалы под флагами так называемой ДНР и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (Генштаба РФ, также известного на Западе как ГРУ – прим. "Утро") составляют уже "практический экзамен". За спиной мирных митингующим они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", – заявили украинские спецслужбы.

В качестве неоспоримого "доказательства" ответственности Москвы приведено фото члена международного аналитического центра "Катехон" Фабриса Сорлина, которого СБУ также считает членом комитета по интеграции Донбасса и России, якобы финансируемого российскими спецслужбами. Второго человека на снимке СБУ идентифицировали как члена организации "Восток Франция – Солидарность Донбасс" Ксавье Моро. По данным украинских силовиков, Моро уже почти 20 лет живет в России, а в 2013 году даже получил паспорт РФ. За организацией, в которой он состоит, тоже стоит Москва, уверены в СБУ.

Украина предупреждает, что Франция не единственная страна, где Россия собирается воплотить свои "коварные" планы. Так, российские спецслужбы уже нацелились на провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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