Названа дата саммита ЕС по Brexit

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Уже в этот четверг, 13 декабря, 27 преданных Евросоюзу стран поговорят о пропуске Соединенного Королевства в свободное плавание. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
"Я решил созвать саммит по Brexit в четверг", – заявил он в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что встреча пройдет без переоценки сделки, в том числе ирландской границы.
"Мы готовы обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании", – добавил Туск.
Он отметил, что до Brexit остается не так много времени. Собравшимся необходимо рассмотреть "сценарий отсутствия договорённости".
Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.
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