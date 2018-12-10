Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа дата саммита ЕС по Brexit

Выход Британии обсудят на днях

Уже в этот четверг, 13 декабря, 27 преданных Евросоюзу стран поговорят о пропуске Соединенного Королевства в свободное плавание. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

"Я решил созвать саммит по Brexit в четверг", – заявил он в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что встреча пройдет без переоценки сделки, в том числе ирландской границы. 

"Мы готовы обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании", – добавил Туск.

Он отметил, что до Brexit остается не так много времени. Собравшимся необходимо рассмотреть "сценарий отсутствия договорённости".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Ни квартир, ни миллионов: Захарченко настаивает на невиновности

Задержанный за взятки борец с коррупцией прижился в СИЗО

В Крым идет новая беда

Россиян предупредили о приближающейся опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей