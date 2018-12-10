Названа дата саммита ЕС по Brexit

Выход Британии обсудят на днях

Уже в этот четверг, 13 декабря, 27 преданных Евросоюзу стран поговорят о пропуске Соединенного Королевства в свободное плавание. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

"Я решил созвать саммит по Brexit в четверг", – заявил он в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что встреча пройдет без переоценки сделки, в том числе ирландской границы.



"Мы готовы обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании", – добавил Туск.

Он отметил, что до Brexit остается не так много времени. Собравшимся необходимо рассмотреть "сценарий отсутствия договорённости".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

