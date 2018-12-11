Страна останется в Совете Европы при одном условии

РФ предъявила ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Она задержится в ее составе, если будет пересмотрен устав равенства делегаций.

Однако решение будет принято в июне следующего года. Как раз тогда, исходя из заявлений генсека СЕ, для России наступает "судный день". Адресованное ПАСЕ условие озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если до июня следующего года не будет принципиально изменен устав и принято решение, позволяющее на равных работать всем государствам, то это время Ч, это – красная черта", – предупредила сенатор в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Матвиенко, Москва пострадает от выхода из Совета Европы. Однако лучшей альтернативы напрасному пребыванию в Парламентской ассамблее нет.

Терпение российских депутатов иссякло. Больше нет возможности терпеть "пощечины" со стороны организации, которая лишила их полномочий.

в последнее время напрасно

Отношения Москвы и ПАСЕ испортились после присоединения Крыма. Парламентская ассамблея ограничила россиян во "власти". Наша страна как крупнейший донор организации отреагировала в июне прошлого года, отказавшись выплачивать взносы в СЕ. Ситуация повторилась и в этом году.

На что генсек СЕ Турбъёрн Ягланд пригрозил исключением: мол, если страна числится в должниках два года, то ее изгоняют. Срок выдворения для России наступает в будущем июне. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, она не станет ждать судного дня, а сама выйдет из организации.