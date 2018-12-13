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Мэй осталась во главе Великобритании

Глава кабмина чудом удержала свой пост

Британские парламентарии большинством голосов приняли решение оставить действующего премьер-министра Терезу Мэй на ее посту. 

В поддержку Мэй высказались 200 членов консервативной партии, 117 – заявили о недоверии главе кабмина, отмечает Global News.


Валентина МАЙОРОВА
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