Мэй осталась во главе Великобритании

Нибиру
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Британские парламентарии большинством голосов приняли решение оставить действующего премьер-министра Терезу Мэй на ее посту.
В поддержку Мэй высказались 200 членов консервативной партии, 117 – заявили о недоверии главе кабмина, отмечает Global News.
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