Отец Бутиной отказался верить дочери

Россиянин не верит в искренние признания Марии

Валерий Бутин переживает за то, какое решение в отношении Марии примет американский судья. Родителя девушки очень беспокоит то, что предугадать исход дела невозможно. Он не считает, что его дочь нанесла ущерб США.

Бутин рассказал, что у Марии не было желания навредить Соединенным Штатам, она лишь хотела наладить контакт. Так считают и адвокаты россиянки, которые "заправляют" процессом. Как поведал мужчина в эфире радио "Комсомольская правда", защитники выстроили стратегию, по которой сделка со следствием – правильное решение.

"Признание вины – оно достаточно условное, особенно в той части, как это интерпретирует американская сторона, якобы США нанесен ущерб. Сейчас до сих пор остаются опасения за судьбу Маши. А решение единолично будет принимать судья. Мы же не можем сейчас знать, какое оно будет", – цитирует Бутина издание "Свободная пресса".

Ранее стало известно, что Бутина признала свою вину в том, что участвовала в заговоре против США.