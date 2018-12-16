В Соединенном Королевстве не оставляют попыток найти "руку Кремля" везде, где только можно

Журналистов заставляют искажать факты.

Признание случайно вырвалось у сотрудницы Русской службы BBC. В беседе со стрингером, освещающим протесты "желтых жилетов" во Франции, журналистка британского СМИ рассказала о политике редакции. По ее словам, от нее требуют доказать вмешательство России в беспорядки, не утихающие в Париже и ряде других городов.

"А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо?", – с надеждой спросила она. Однако стрингер огорчила собеседницу – ни одного россиянина в рядах протестующих не было.

Кровавых подробностей, в которых оказалась бы виновата Москва, сотруднице BBC выведать не удалось.

Напомним, ранее французские власти заявили, что проверяют некую информацию о причастности РФ к хаосу в стране. Российская сторона отметила, что европейские страны привыкли делать виновницей всех своих внутренних бед Москву.