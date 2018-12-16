Грязные игры журналистов не пройдут бесследно

Действия BBC возмутили российских дипломатов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные интриги на фоне протестов во Франции "прямой пропагандой".

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"Сейчас уже речь идет не о двойных стандартах, не об ангажированности, а о прямой пропаганде. В данном случае вот эта вот компиляция сюжета, попытка найти точечные пазлы для большой картины, не оставляет никаких сомнений", – цитирует ее ТАСС.

Попытки оболгать российскую сторону не останутся без ответа. Внешнеполитическое ведомство направит в ОБСЕ письмо, пообещала Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что журналистов британской телерадиовещательной организации буквально вынуждают искать в протестах "желтых жилетов" во Франции "руку Кремля". Об этом случайно проговорилась одна из сотрудниц Русской службы BBC в разговоре со стрингером, освещающим беспорядки в стране. Британцы любыми способами стараются доказать, что в этом замешана Москва.