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Захарова прокомментировала попытки британских СМИ оболгать Россию

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Грязные игры журналистов не пройдут бесследно

Действия BBC возмутили российских дипломатов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные интриги на фоне протестов во Франции "прямой пропагандой".

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"Сейчас уже речь идет не о двойных стандартах, не об ангажированности, а о прямой пропаганде. В данном случае вот эта вот компиляция сюжета, попытка найти точечные пазлы для большой картины, не оставляет никаких сомнений", – цитирует ее ТАСС.

Попытки оболгать российскую сторону не останутся без ответа. Внешнеполитическое ведомство направит в ОБСЕ письмо, пообещала Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что журналистов британской телерадиовещательной организации буквально вынуждают искать в протестах "желтых жилетов" во Франции "руку Кремля". Об этом случайно проговорилась одна из сотрудниц Русской службы BBC в разговоре со стрингером, освещающим беспорядки в стране. Британцы любыми способами стараются доказать, что в этом замешана Москва.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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