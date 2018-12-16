Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
Действия BBC возмутили российских дипломатов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные интриги на фоне протестов во Франции "прямой пропагандой".
"Сейчас уже речь идет не о двойных стандартах, не об ангажированности, а о прямой пропаганде. В данном случае вот эта вот компиляция сюжета, попытка найти точечные пазлы для большой картины, не оставляет никаких сомнений", – цитирует ее ТАСС.
Попытки оболгать российскую сторону не останутся без ответа. Внешнеполитическое ведомство направит в ОБСЕ письмо, пообещала Захарова.
Напомним, ранее стало известно, что журналистов британской телерадиовещательной организации буквально вынуждают искать в протестах "желтых жилетов" во Франции "руку Кремля". Об этом случайно проговорилась одна из сотрудниц Русской службы BBC в разговоре со стрингером, освещающим беспорядки в стране. Британцы любыми способами стараются доказать, что в этом замешана Москва.
Россияне наконец узнают о судьбе отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери
Украинский президент останется у власти благодаря либо войне, либо махинациям