Володин: радикалы навязывают ПАСЕ свое мнение

Спикер Госдумы назвал виновных в кризисе отношений России и Парламентской ассамблеи Совета Европы

Страны, которые поддерживают Америка и Британия буквально держат ПАСЕ в заложниках, заявил Вячеслав Володин. Речь идет об Украине, Польше и странах Прибалтики.

России же участвовать в Парламентской ассамблее нет смысла, пока нам не предоставят равные с другими делегациями возможности. Сейчас же в отношениях России и ПАСЕ – кризис. И виноваты в нем те, кто решил, что Москву можно лишить права голоса, но при это оставить за ней обязанность платить взносы в организацию. Об этом председатель нижней палаты сказал в интервью программе "Толстой. Воскресенье".

Поступать подобным образом в XXI веке – немыслимо, подчеркнул Володин.

"Когда начинаем этот вопрос обсуждать, мы находим поддержку всех национальных парламентов", – отметил он.

Если Россию не будут воспринимать на равных с другими странами, наша страна будет сотрудничать с зарубежными парламентариями в иных форматах.

Напомним, что санкции на российскую делегацию были наложены после воссоединения Крыма с нашей страной. Более того, РФ лишили в ПАСЕ права голоса. В ответ Москва отказалась участвовать в заседаниях организации.

С июня 2017 года часть выплат с нашей стороны в бюджет СЕ приостановили. Такие меры будут действовать, пока нашу делегацию не восстановят в правах полностью. Отметим, что работу по ратификации конвенционных документов Россия все же не прерывает.