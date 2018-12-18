Лавров смутил иностранного журналиста

Вопрос представителя СМИ вызвал неоднозначную реакцию министра

Один из самых сдержанных и невозмутимых политиков России расхохотался на серьезном мероприятии. Дело было в Женеве, когда глава МИД РФ прибыл во Дворец наций, чтобы пообщаться с коллегами из Ирана и Турции, а также со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

На пороге Сергея Лаврова поджидал дотошный журналист. Он попросил прокомментировать "российский след" в президентских выборах в США.

По теме Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров

"Господин министр, вы можете что-то сказать о вмешательстве в американские выборы?" – поинтересовался пытливый репортер, передает ТАСС.

Не известно, вопрос ли поднял Лаврову настроение или он уже приехал в хорошем расположении духа. Между тем, кроме искреннего смеха, серьезный министр не нашелся, что ответить.

Репортерская выходка – скорее исключение. Как правило, ожидающие высокопоставленных лиц журналисты интересуются повесткой предстоящего заседания. Многие спикеры охотно отвечают. Однако Лавров всегда сохраняет интригу до конца переговоров.

Заокеанские правоохранители безрезультатно пытаются свалить на Москву узаконенную власть Дональда Трампа. Беспочвенные и бездоказательные обвинения в адрес РФ вконец разозлили Владимира Путина. После переговоров с американским коллегой он заявил, что "Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы". Не раз о "чистоте" предвыборной гонки заявлял сам Трамп.

Расследование о "вмешательстве" ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и обе палаты Конгресса США. Ранее утверждалось, что действующему президенту США помогла дюжина наших разведчиков – мол, в 2016-м "кадровые сотрудникам ГРУ" якобы взломали почтовый сервер руководства Демократической партии.