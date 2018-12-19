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США потребовали от России уступок

Фото: Утро.ру
Американцы ждут скорого прорыва в отношениях с РФ

В Вашингтоне считают, что восстановление двусторонних отношений – забота Москвы, ведь именно она якобы виновата во всех международных скандалах – от отравления Скрипалей до Керченского конфликта. Теперь нашей стране потребуется время, чтобы заслужить доверие заокеанского государства, полагает посол США в России Джон Хантсман. При этом во главу угла он поставил встречные шаги и ответственность, а также заявил о союзе на взаимной основе. Ставки сделаны на следующий год.

"В то время как 2018 год прошел путь от высылки дипломатов до некоторого расширенного диалога в таких критически важных областях, как борьба с терроризмом, Сирия, Северная Корея и Афганистан, 2019-й должен стать прорывом с реальным решением этих проблем", – пояснил дипломат в своем материале в The Moscow Times.

Он подчеркнул, что первой должна склонить голову Россия, ведь США "добросовестно работали над возобновлением диалога и поиском пути вперед, несмотря на разногласия". Мол, двусторонние отношения ждет успех, если в США рассмотрят "демонстрацию доброй воли со стороны Кремля".

Так называемое "дело Скрипаля" ведет отчет от 4 марта. Тогда в британском городке Солсбери были найдены без сознания экс-шпион ГРУ и его дочь. Инцидент на берегу Туманного Альбиона вылился в международный скандал, обмен дипломатами и санкциями.

Не исключены новые экономические ограничения за Керченский конфликт, который произошел 25 ноября. Правда, пока американские и европейские кураторы Украины не предпринимают активных действий. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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