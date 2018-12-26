Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Конкурс на обучение политическому лидерству составил 23 человека на место

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Образовательный проект "Единой России" оказался очень востребованным

Желание участвовать в программе "Политический лидер" Высшей партийной школы "Единой России" высказали уже 3,5 тысячи человек. Сейчас на одно место претендуют 23 участника. Об этом сообщила в среду, 26 декабря, первый заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

"В связи с таким высоким интересом и ежедневным поступлением анкет принято решение продлить прием заявок до 15 января 2019 года", – объявила замсекретаря. "Следующий этап отбора участников – видеорезюме – стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта", – отметила Баталина.

По теме

Активнее всего себя проявила Ростовская область: оттуда поступила 261 заявка. Много желающих пройти обучение в Высшей партийной школе ЕР оказалось также в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Мордовии, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Астраханской областях и Пермском крае.

Всего в рамках образовательного проекта ЕР решено открыть несколько учебных модулей: "Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер" и четвертый – для повышения квалификации работников партийного аппарата. 

Для обучения в программе "Политический лидер" будет отобрано 150 человек с опытом политической и общественной работы. Лучшие выпускники модуля будут зачислены в кадровый резерв "Единой России".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россия дала ответ на ультиматум США по ДРСМД

Москва не будет плясать под американскую дудку

Январь оставит россиян без денег

Что изменится в стране с 1 января 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей