Конкурс на обучение политическому лидерству составил 23 человека на место

Образовательный проект "Единой России" оказался очень востребованным

Желание участвовать в программе "Политический лидер" Высшей партийной школы "Единой России" высказали уже 3,5 тысячи человек. Сейчас на одно место претендуют 23 участника. Об этом сообщила в среду, 26 декабря, первый заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

"В связи с таким высоким интересом и ежедневным поступлением анкет принято решение продлить прием заявок до 15 января 2019 года", – объявила замсекретаря. "Следующий этап отбора участников – видеорезюме – стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта", – отметила Баталина.

Активнее всего себя проявила Ростовская область: оттуда поступила 261 заявка. Много желающих пройти обучение в Высшей партийной школе ЕР оказалось также в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Мордовии, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Астраханской областях и Пермском крае.

Всего в рамках образовательного проекта ЕР решено открыть несколько учебных модулей: "Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер" и четвертый – для повышения квалификации работников партийного аппарата.

Для обучения в программе "Политический лидер" будет отобрано 150 человек с опытом политической и общественной работы. Лучшие выпускники модуля будут зачислены в кадровый резерв "Единой России".