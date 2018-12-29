США и Китай начали вторую холодную войну

Это противостояние будет сильно отличаться от предыдущего

Некоторые эксперты считают, что растущая конфронтация между американцами и китайцами знаменует начало нового противоборства, какое когда-то было между США и Россией. При этом агрессивная политика стран по сдерживанию друг друга уже выходит за рамки чисто торговых отношений.

Борьба за власть между США и Китаем касается также сферы безопасности и конкуренции в высокотехнологичных отраслях. Государства соперничают друг с другом еще и в сферах влияния.

Более того, напряженность между Вашингтоном и Пекином в Южно-Китайском море указывает на то, что между странами есть конфликт в вопросе действующих международных норм и правил.

Как отмечает издание The Diplomat, все это свидетельствует о начале второй холодной войны – сложившиеся отношения между Китаем и США напоминают разделенный мир прошлого века.

Тем не менее это противостояние зарождается в эпоху глобализации, которая продолжает расширяться. И если первая холодная война между США и Россией шла во времена "железного занавеса", то вторая происходит тогда, когда две страны влияют на экономику друг друга.

У Китая и США более глубокие связи не только между собой, но и с внешним миром, который вступил в фазу неопределенности.

Эксперты говорят о том, что если противостояние Пекина и Вашингтона принимать за холодную войну, то она включает в себя более сложную структуру конфликта и сотрудничества, чем предыдущая.