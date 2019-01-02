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Британцам ответили на "дерзкое" поздравление Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
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Российский президент никогда не приукрашивает действительность. Владимир Путин предпочитает говорить с людьми на языке правды. Об этом, комментируя весьма странную реакцию британских СМИ на выступление главы РФ, заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Напомним, традиционное новогоднее поздравление Путина отчего-то сильно не понравилось британцам. Глава государства обратился к гражданам с призывом сплотиться, потому что больше рассчитывать не на кого – не было у нашей страны помощников и никогда не будет. Таблоид  Daily Star счел слова российского лидера чересчур "дерзкими".

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Клинцевич в беседе с РИА Новости отметил, что Путин всегда называет вещи своими именами и удивился, с каких пор подобная привычка стала считаться дерзостью.

"Может, сейчас такое принято в Великобритании? По меньшей мере, странно. Что касается помощников, то разве в более давние времена, например, в конце XIX века, когда император Александр III заявил, что у России есть только два союзника – ее армия и флот, было иначе", – заключил сенатор.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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