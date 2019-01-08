В Токио не хотят обострять отношения с Москвой

Японские власти готовы отказаться от взаимных требований любых компенсаций, связанные с Южными Курилами.

Отмечается, что это предложение озвучат во время следующего раунда переговоров с Москвой. Издание Yomiuri со ссылкой на источники сообщило, что соответствующий документ подпишут одновременно с мирным договором. В Токио уверены, что это поможет урегулировать послевоенные процессы и укрепить отношения с Москвой.

При этом ранее японский премьер Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что что наладит отношения с нашей страной и поставит точку в вопросе по Курилам.

"Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент", – отметил он.