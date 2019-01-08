Нибиру
- Скептики повержены: Нибиру начинает вторжение на Землю с России
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
Японские власти готовы отказаться от взаимных требований любых компенсаций, связанные с Южными Курилами.
Отмечается, что это предложение озвучат во время следующего раунда переговоров с Москвой. Издание Yomiuri со ссылкой на источники сообщило, что соответствующий документ подпишут одновременно с мирным договором. В Токио уверены, что это поможет урегулировать послевоенные процессы и укрепить отношения с Москвой.
При этом ранее японский премьер Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что что наладит отношения с нашей страной и поставит точку в вопросе по Курилам.
"Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент", – отметил он.
Конфликт, который приведет к массовой гибели людей, продлится больше четверти века
Японский премьер дал железное обещание