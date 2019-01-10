Кандидаты в "Политические лидеры" вышли в следующий круг

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Активисты, желающие пройти обучение политическому лидерству в Высшей партийной школе "Единой России", подошли к следующей фазе отбора участников. Они должны подготовить и записать свое видеорезюме, сообщила первый заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина.
"10 января начинается следующий этап отбора потенциальных участников – создание видеорезюме по трем темам", – уточнила она. "Нужно рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового резерва партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества", – рассказала Баталина.
При этом прием заявок на обучение партийному лидерству не закончен. До 15 января у желающих есть шанс попасть в программу. На данный момент зарегистрировано уже более 5 тыс. заявлений, таким образом, конкурс на одно место уже составляет 34 человека.
Больше всего кандидатов на обучение в модуле проживает в Ростовской и Калининградской областях, Москве, Краснодарском крае. Немало заявок поступило от активистов из Башкирии, Мордовии, Пермского края, Липецкой и Астраханской областей, а также Подмосковья.
"Политический лидер" – это первый из четырех модулей программы обучения в Высшей партийной школе ЕР. Он рассчитан на людей с опытом политической и общественной работы. Всего будет отобрано 150 участников, лучшие из которых по итогам обучения будут зачислены в кадровый резерв партии.
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