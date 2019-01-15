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Москва и Лондон не смогли договориться

Фото: www.globallookpress.com
Дипломатическая война продолжается

Ограничительные меры, принятые против российского посольства в Великобритании после инцидента в Солсбери, останутся в силе, рассказали в пресс-службе британского дипломатического представительства в Москве. 

"Количество сотрудников дипломатических миссий России и Великобритании рассчитывается в рамках принятых ранее ограничений", – цитирует ТАСС сообщение.

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В диппредставительстве подчеркнули, что стороны не достигли никаких новых договоренностей. Поэтому не было внесено изменений и в состав дипломатической миссии России в Соединенном Королевстве, отметил собеседник агентства.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после того, как в марте 2018 г. в английском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон заявил, что в случившемся виноват Кремль, не приведя никаких доказательств.  

Валентина МАЙОРОВА
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