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Связь США с террористами раскрыли

Фото: www.globallookpress.com
МИД РФ получило свидетельства того, что американцы взаимодействуют с боевиками

В Министерстве иностранных дел сообщили, что у Москвы появились данные о сотрудничестве Вашингтона с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Ведомство отметило, что на такую теорию специалистов натолкнули поступающие сообщения о "если не прямых, то косвенных связях американцев с игиловцами".

МИД РФ, как передает агентство РИА "Новости", также добавило, что спецназ США мог захватить талибскую тюрьму в афганской провинции Бадгис с боевиками.

"Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики могли сообщить относительно своих реальных спонсоров", – подчеркнули в министерстве.  

Террористов взяли в плен летом 2018-го и увезли в неизвестном направлении. Среди боевиков, вероятно, были россияне и граждане государств Центральной Азии. 

Полина ИВАНОВА
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