"Единая Россия" проверит молочную продукцию

"Сметанка" и "творожок" должны исчезнуть с российских прилавков

Покупатель должен легко отличать, берет он настоящую молочную продукцию или на витрине представлено изделие, содержащее растительный жир. Участники партпроекта "Единой России" "Народный контроль" намерены выяснить, как производители выполняют требования нового технического регламента. Об этом сообщила координатор, депутат Госдумы Анна Кувычко.

"Активисты партпроекта "Народный контроль" по всей стране проверят продукцию, представленную на полках супермаркетов и прилавках магазинов. В случае обнаружения нарушений требований технического регламента Таможенного союза мы обратимся в надзорные органы для предотвращения введения потребителей в заблуждение", – заявила Кувычко в четверг, 17 января.

Она напомнила, что 180 дней, которые были отведены производителям молокосодержащей продукции, истекли. До 11 января 2019 г. нужно было изменить упаковку продуктов с растительными жирами в составе, причем так, чтобы потребителям это было четко понятно. Кроме того, названия товара с заменителями молочного жира не должны содержать слов, которые напоминают об истинно молочной продукции. То есть всякие "сметанки", "творожки", "сливочки" отныне вне закона.

"Нормативная база для выставления заслона недобросовестным производителям создана. Задача общества и государства – совместными усилиями реализовать новации законодательства на практике", – резюмировала Кувычко.

Результаты работы "Народного контроля" "Единой России" будут объявлены в феврале.