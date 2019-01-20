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Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на прибытие эсминца США "Дональда Кук" в акваторию Черного моря.
Пушков уверен, что эти действия никак не связаны с безопасностью Америки.
"Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов", – написал сенатор на своей странице в Twitter.
Ранее в Национальном центре управления обороной РФ рассказали, что российский флот внимательно следит за перемещениями американского эсминца в Черном море.
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