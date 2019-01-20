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Американцев предупредили о последствиях провокаций у берегов Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтону посоветовали следить за действиями своих моряков

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на прибытие эсминца США "Дональда Кук" в акваторию Черного моря.

Пушков уверен, что эти действия никак не связаны с безопасностью Америки.

"Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов", – написал сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ рассказали, что российский флот внимательно следит за перемещениями американского эсминца в Черном море.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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