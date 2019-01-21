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Макрон поплатится за эксплуатацию колоний

Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Рим заступился за африканцев

На Францию необходимо наложить санкции. С таким призывом выступил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо. По его мнению, в сегодняшнем миграционном кризисе в Европе повинен, в первую очередь, Париж, который не желает отказываться от старой колониальной политики.

"Сохраняются десятки африканских стран, в которых Франция печатает свои деньги, колониальный франк, и за счет этого финансирует свою внешнюю задолженность", – пояснил итальянский вице-премьер выгоды Парижа от присутствия в Африке. 

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Ди Майо подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон давит на страны ЕС, в частности критикует Италию, называя аморальным ее отказ принимать корабли с нелегальными мигрантами в своих портах. При этом Париж продолжает эксплуатировать африканские страны, побуждая тем самым их жителей покидать родину и отправляться в Европу, приводит агентство ANSA слова министра.

В связи с этим замглавы итальянского правительства, занимающийся вопросами экономического развития, труда и социальной политики, предупредил, что политические силы Италии намерены добиваться от европейских институтов и даже ООН решения о санкциях против государств, которые в современном мире эксплуатируют другие народы. По его мнению, если соответствующее решение будет принято, под санкции попадет не только Франция, но и другие страны, которые присутствуют на территории Африки на постоянной основе, нарушая тем самым суверенитет государств континента, передает телеканал "360".

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