Трампа лишили возможности выйти из НАТО

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Палата представителей Конгресса США решила обезопасить страну от необдуманных действий Дональда Трампа. Чиновники приняли закон, который поддерживает Североатлантический альянс и мешает президенту покинуть его, если он предпримет такую попытку.
За документ проголосовало большинство конгрессменов – 357, против высказались 22 человека.
Конгресс официально не может запретить президенту США выйти из НАТО, поэтому закон только блокирует финансирование этой цели. В документе также прописаны требования к членам организации, чтобы они тратили на оборону 2% ВПП, как и обещали. Глава Белого дома в свое время критиковал страны-участницы за то, что они этого не делают.
Кроме того, закон, как передает агентство РИА Новости, поощряет выделение средств на Европейскую инициативу сдерживания России.
Для принятия документа необходимо, чтобы его одобрил и Сенат, а также подписал президент страны. При этом Трамп обладает правом вето, но чиновники могут преодолеть его, если наберут достаточно голосов.
Трамп не заявлял публично о желании выйти из НАТО, но недавно, как сообщает телеканал "360", появились слухи о том, что он об этом подумывает. При этом президент США не раз негативно высказывался об этой организации, которая, по его мнению, изжила себя. Лидер американцев призывал другие страны платить свою долю оборонных расходов альянса, три четверти которых выделяет США.
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