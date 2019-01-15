Глава Белого дома дико недоволен соратниками по альянсу

Американскому президенту окончательно надоело, что его страна в одиночку тянет лямку в военно-политическом блоке. Если другие страны не изменят своего отношения к делам альянса, то США могут выйти из его состава. Дональд Трамп в узком кругу уже не раз заводил подобные разговоры, сообщает американская пресса.



Главной причиной недовольства президента США являются слишком медленные темпы наращивания военных расходов остальными странами – членами Североатлантического альянса, передает The New York Times.

По сведениям источников издания в администрации, в течение прошлого года глава государства несколько раз в конфиденциальном порядке заявлял о желании положить конец пребыванию Соединенных Штатов в НАТО. Он обосновывал свою позицию тем, что Америке членство в альянсе не приносит никакой выгоды, а лишь требует постоянных ассигнований на поддержание боеспособности других стран. Говорят, Трамп сравнивал альянс с болотом.

Окружение Трампа встревожено тем, что он может в любой момент снова вернуться к этой идее, если страны альянса не станут быстрее наращивать объем военных расходов, чтобы достигнуть требуемого Вашингтоном уровня трат на оборону в размере 2% ВВП. Если президент доведет дело до логического завершения, для Америки это станет внешнеполитической катастрофой, поскольку страна в одночасье лишится львиной доли своего влияния в Европе.

Слухи о том, что США могут выйти из НАТО, появляются уже не в первый раз. В июле прошлого года газета Politico писала, что Трамп прямо угрожал партнерам, что его страна бросит союзников на произвол судьбы, если те не образумятся. Трамп на встрече с участием лидеров НАТО, а также президентов Украины и Грузии предупредил о "тяжких последствиях", если союзники как можно скорее не повысят военные расходы.

Впрочем, впоследствии Трамп снизил градус риторики. После публикаций в СМИ на этот счет он утверждал, что "верит в НАТО". На вопрос о том, может ли он без согласия Конгресса вывести страну из альянса, он ответил: "Думаю, что, скорее всего, могу, но это не нужно", сообщала газета The Independent.