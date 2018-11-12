Платите США или защищайтесь сами: Трамп стращает Европу

Американский лидер требует от партнеров по НАТО не обижать Америку торговыми пошлинами

Вернувшись из Парижа, президент США Дональд Трамп сразу же принялся бросать критические молнии в адрес пока еще непонятно кого – глава Белого дома заявил, что Вашингтон много тратит денег ради безопасности других государств, одновременно теряя огромные средства в торговле с этими же странами. Свои обиды он, как всегда, выплеснул в Сети.

"Мы (надо полагать, США – ред) платим большую часть расходов на военную защиту других стран, сотни миллиардов долларов, за великую честь терять сотни миллиардов долларов в торговле с этими же странами. Я сказал им (вероятно, лидерам других стран), что эта ситуация не может больше продолжаться… Огромное количество денег тратится на защиту других стран, и мы получаем только торговые дефициты и потери", – расписал свое недовольство Трамп в трех постах в Twitter.

Американский лидер резюмировал ситуацию ультимативно: "Настало время, чтобы эти очень богатые страны либо платили Соединенным Штатам за их масштабную военную поддержку, либо защищали себя сами". По его словам, торговля должна быть "свободной и справедливой".

.....of money spent on protecting other countries, and we get nothing but Trade Deficits and Losses. It is time that these very rich countries either pay the United States for its great military protection, or protect themselves...and Trade must be made FREE and FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2018 г.

При этом Трамп не конкретизировал, к каким именно государствам относился его посыл.

Можно лишь предположить, что все молнии его летели в сторону президента Франции Эммануэля Макрона, кажется, взбесившего американского коллегу перед самым визитом последнего на торжественные мероприятия в столицу Пятой Республики, когда француз заявил о необходимости создания "общеевропейской армии", чтобы защитить Европу от "Китая, России и даже США".

Мимо хозяина Овального кабинета этот выпад не прошел мимо. Он стремительно "поставил" на место мнящего себя Наполеоном француза за его предложение и, что более вероятно, за то, что Штаты оказались в одном ряду с КНР и РФ.

"Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит создать свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США значительно спонсируют!" – написал Трамп в Сети буквально накануне прилета в Париж, 9 ноября.

На следующий день Макрон имел "счастье" провести переговоры с Трампом, а СМИ внимательно следили за поведением двух лидеров и, конечно, отметили, что президент США уже не снимает перхоть с плеча французского коллеги, зато тот активно поглаживал и похлопывал американца то по руке, то зачем-то по ноге.

Смягчив свою риторику насчет создания европейской армии, мусью Макрон признал справедливость упреков Трампа – Европа должна увеличить свою долю расходов на оборону. Он назвал это требование справедливым.

