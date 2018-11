Платите США или защищайтесь сами: Трамп стращает Европу

Вернувшись из Парижа, президент США Дональд Трамп сразу же принялся бросать критические молнии в адрес пока еще непонятно кого – глава Белого дома заявил, что Вашингтон много тратит денег ради безопасности других государств, одновременно теряя огромные средства в торговле с этими же странами. Свои обиды он, как всегда, выплеснул в Сети.

"Мы (надо полагать, США – ред) платим большую часть расходов на военную защиту других стран, сотни миллиардов долларов, за великую честь терять сотни миллиардов долларов в торговле с этими же странами. Я сказал им (вероятно, лидерам других стран), что эта ситуация не может больше продолжаться… Огромное количество денег тратится на защиту других стран, и мы получаем только торговые дефициты и потери", – расписал свое недовольство Трамп в трех постах в Twitter.

Американский лидер резюмировал ситуацию ультимативно: "Настало время, чтобы эти очень богатые страны либо платили Соединенным Штатам за их масштабную военную поддержку, либо защищали себя сами". По его словам, торговля должна быть "свободной и справедливой".

.....of money spent on protecting other countries, and we get nothing but Trade Deficits and Losses. It is time that these very rich countries either pay the United States for its great military protection, or protect themselves...and Trade must be made FREE and FAIR!