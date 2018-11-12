Канцлера Германии приняли за первую леди Франции

Лидеры двух крупнейших стран Западной Европы так удачно гармонируют друг с другом, что их перепутали с семейной парой. Забавный инцидент приключился в небольшом французском городке Ретонд в ходе мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны.



В субботу, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель посетили департамент Уаза, где 11 ноября 1918 г. было подписано Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой. Лидеры уделили немного времени для общения с собравшейся публикой.

Наибольшее воодушевление по поводу встречи с политическими лидерами проявила пожилая француженка, сообщает телеканал BFMTV.

Она поздоровалась с Макроном и назвала рукопожатие, которым они обменялись, "фантастикой". Затем женщина обратилась к стоящей рядом Ангеле Меркель. "Это вы мадам Макрон?" – спросила она. "Канцлер Германии", – ответила Меркель по-немецки.

После этого руководитель германского правительства еще несколько раз назвала свое имя. Однако ее собеседница то ли ее не расслышала, то ли не поверила ей, то ли посчитала, что одно (статус канцлера Германии) не противоречит другому (положению первой леди Франции). Пожилая дама так и осталась в убежденности, что беседует с Брижит Макрон.

Меркель гораздо старше Макрона, но ошибку жительницы Ретонда можно объяснить тем, что канцлер ФРГ и жена французского президента практически ровесницы: им 64 года и 65 лет соответственно. К тому же допустившей ошибку женщине многое простительно, ведь ей уже исполнилось 100 лет, снисходительно отметили французские журналисты.

В минувшие выходные во Франции прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. На них приехали около 90 лидеров стран, в том числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.