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В Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Приветствие глав государств было на редкость долгим.
Порядка девяти секунд длилось их рукопожатие. За это время политики успели перекинуться парой фраз и сфотографироваться. При этом именно иностранный гость не хотел отпускать руку российского лидера, буквально вцепившись в нее. Путина спасла неловкая пауза, которой он воспользовался и ловко высвободил свою ладонь из крепкого рукопожатия.
Песков сегодня обещал, что Путин будет работать до поздней ночи. И правда, переговоры с Эрдоганом только начались pic.twitter.com/30Hd7l6AhZ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 января 2019 г.
Прежде чем перейти к официальной повестке, оба лидера выразили соболезнования семьям жертв недавнего пожара в Керченском проливе. На охваченных пламенем кораблях были граждане Турции.
Беседа президентов в узком кругу перешла в переговоры в формате рабочего завтрака, пишет РИА "Новости". Когда они завершатся, Путин и Эрдоган пообщаются с журналистами. Известно, что одним из важных вопросов станет урегулирование сирийской ситуации, уточняет "Царьград".
Встреча, как и рукопожатие, может затянуться. Не исключено, что она закончится поздно вечером, предупредил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков.
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