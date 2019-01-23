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Эрдоган и Путин начали переговоры с долгого рукопожатия

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Турецкий лидер оконфузился перед прессой

В Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Приветствие глав государств было на редкость долгим. 

Порядка девяти секунд длилось их рукопожатие. За это время политики успели перекинуться парой фраз и сфотографироваться. При этом именно иностранный гость не хотел отпускать руку российского лидера, буквально вцепившись в нее. Путина спасла неловкая пауза, которой он воспользовался и ловко высвободил свою ладонь из крепкого рукопожатия. 

Прежде чем перейти к официальной повестке, оба лидера выразили соболезнования семьям жертв недавнего пожара в Керченском проливе. На охваченных пламенем кораблях были граждане Турции.

Беседа президентов в узком кругу перешла в переговоры в формате рабочего завтрака, пишет РИА "Новости". Когда они завершатся, Путин и Эрдоган пообщаются с журналистами. Известно, что одним из важных вопросов станет урегулирование сирийской ситуации, уточняет "Царьград"

Встреча, как и рукопожатие, может затянуться. Не исключено, что она закончится поздно вечером, предупредил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков

Ксения АНДРЕЕВА
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