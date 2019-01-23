Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин и Эрдоган обсудили поставки С-400

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Анкара демонстрирует железную волю перед Вашингтоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на сегодняшних переговорах в Москве обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставку Анкаре ЗРК С-400.

Об этом он сообщил на совместном брифинге по итогам встречи, пишет РИА "Новости".

Помимо этого главы двух государств много обсуждали сирийскую тематику и конкретно ситуацию в Идлибе.

"Мы продолжим сотрудничество с Россией в рамках нашего соглашения по Идлибу, поскольку борьба с терроризмом не является разовой акцией. Наша цель – действовать ради достижения мира и покоя для сирийского народа. Темы создания конституционной комиссии в Сирии мы тоже коснулись. Наши главы МИД продолжат дипломатические усилия в этом направлении",

– сказал Эрдоган на пресс-конференции, трансляцию которой вел RT.

В свою очередь Путин напомнил, что американские военные находятся на территории САР незаконно, поскольку у них "нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения" Совбеза ООН.

"Вместе с тем, мы наладили, как вы знаете, достаточно конструктивную работу с американскими партнерами по борьбе с терроризмом, в том числе и в Сирии. Рассчитываем на то, что эта работа будет продолжаться", – подчеркнул Путин.

Ранее сегодня издание The Wall Street Journal опубликовало статью о страхах американцев перед комплексами С-400, радары которых могут обнаружить новейшие самолеты-невидимки.

"Мы должны понимать, что период абсолютного господства США в воздухе закончился", – констатировал глава оборонной программы в аналитическом Центре новой американской безопасности Элбридж Колби.

По информации издания, Пентагон уже признал необходимость корректировать операции международной коалиции в Сирии в воздухе из-за развернутых там российских батарей С-400.

Отмечается, что зона действия наших комплексов расширяется по мере выполнения Москвой заказов по поставкам этих ЗРК в другие страны. Барьеры, которые данное вооружение устанавливает, угрожают "десятилетиям безоговорочного превосходства США в воздухе на Ближнем Востоке, в Арктике и некоторых частях Азии".

Напомним, Вашингтон болезненно воспринял договоренность между Россией и Турцией о поставках С-400 турецкой армии.

Наталья КУРИПКО
новости партнеров
Загрузка...

Захватчик самолета объяснил требование лететь в Афганистан

Очевидцы злополучного рейса утверждают, что мужчина вел себя адекватно

Меркель приготовилась к хорошему разводу

Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей