Анкара демонстрирует железную волю перед Вашингтоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на сегодняшних переговорах в Москве обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставку Анкаре ЗРК С-400.

Об этом он сообщил на совместном брифинге по итогам встречи, пишет РИА "Новости".

Помимо этого главы двух государств много обсуждали сирийскую тематику и конкретно ситуацию в Идлибе.

"Мы продолжим сотрудничество с Россией в рамках нашего соглашения по Идлибу, поскольку борьба с терроризмом не является разовой акцией. Наша цель – действовать ради достижения мира и покоя для сирийского народа. Темы создания конституционной комиссии в Сирии мы тоже коснулись. Наши главы МИД продолжат дипломатические усилия в этом направлении",

– сказал Эрдоган на пресс-конференции, трансляцию которой вел RT.

В свою очередь Путин напомнил, что американские военные находятся на территории САР незаконно, поскольку у них "нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения" Совбеза ООН.

"Вместе с тем, мы наладили, как вы знаете, достаточно конструктивную работу с американскими партнерами по борьбе с терроризмом, в том числе и в Сирии. Рассчитываем на то, что эта работа будет продолжаться", – подчеркнул Путин.

Ранее сегодня издание The Wall Street Journal опубликовало статью о страхах американцев перед комплексами С-400, радары которых могут обнаружить новейшие самолеты-невидимки.

"Мы должны понимать, что период абсолютного господства США в воздухе закончился", – констатировал глава оборонной программы в аналитическом Центре новой американской безопасности Элбридж Колби.

По информации издания, Пентагон уже признал необходимость корректировать операции международной коалиции в Сирии в воздухе из-за развернутых там российских батарей С-400.

Отмечается, что зона действия наших комплексов расширяется по мере выполнения Москвой заказов по поставкам этих ЗРК в другие страны. Барьеры, которые данное вооружение устанавливает, угрожают "десятилетиям безоговорочного превосходства США в воздухе на Ближнем Востоке, в Арктике и некоторых частях Азии".

Напомним, Вашингтон болезненно воспринял договоренность между Россией и Турцией о поставках С-400 турецкой армии.

