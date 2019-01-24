Предстоящие выборы открыли глаза несогласным с киевским режимом

Не исключено, что участник президентской гонки, действующий глава Незалежной Петр Порошенко, обзаведется союзником в лице фронтмена популярной украинской рок-группы "Океан Эльзы", выступления которой запрещены в России, Святослава Вакарчука. Что весьма подозрительно, ведь он всегда критиковал работу власти.

Однако местные СМИ, которым сливают информацию авторитетные источники, непреклонны. Журналисты настаивают, что Вакарчук близок к тому, чтобы встать на сторону пана Порошенко.

"Слава склоняется к тому, чтобы объявить о поддержке кандидатуры президента Порошенко на выборах",

– заявил собеседник "Страны".

Певец может объявить о своем решении уже на следующей неделе, во время или после выдвижения Петра Алексеевича, или подождет "прокола" газовой принцессы Юлии Тимошенко. Музыканта могли подкупить, полагает окружение Вакарчука, или пообещать ему серьезную политическую карьеру – собственную фракцию, например. Как еще можно объяснить искренность артиста?!

"В то же время некоторые знакомые отговаривают певца от такого шага. Говорят, что это будет иметь крайне негативные последствия для его имиджа. Ведь никто не поверит, что он заявит о поддержке Порошенко искренне и бесплатно",

– рассказал второй источник. А третий – подтвердил историю с "торгами". По его словам, украинский лидер уговаривает лидера музыкальной команды.

"Поскольку проценты Вакарчука могут оказаться решающими для Порошенко при выходе во второй тур", – заверил информатор. Уточняется, он является депутатом Рады и оппозиционером своей партии.