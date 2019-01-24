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В перепалку Чубайса и Захаровой вмешался Соловьев

Мария Захарова и Анатолий Чубайс. Фото: Утро.ру
Журналист был удивлен вкусами руководителя "Роснано"

Телеведущий Владимир Соловьев признал, что в ссоре с Анатолием Чубайсом официальному представителю МИД Марии Захаровой "удалось невозможное".

"Теперь мы знаем, что Чубайс смотрит Дом-2. Многое стало на свои места", –

написал Соловье в своем микроблоге Twitter. Журналист посетовал, что на разговоры о Бузовой у Анатолия Борисовича время нашлось, а вот ответить на вопросы о бедности россиян в богатой стране ему было недосуг.

Ранее глава "Роснано" предложил сделать спикером МИД ведущую телестройки Ольгу Бузову, а Марию Захарову отправить освещать последние новости из "Дома-2".

Напомним, Захарова начала полемику с Чубайсом по поводу того, как в богатой стране, какой является Россия, может быть такое большое количество бедных граждан.

Валентина МАЙОРОВА
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