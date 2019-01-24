В перепалку Чубайса и Захаровой вмешался Соловьев

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Телеведущий Владимир Соловьев признал, что в ссоре с Анатолием Чубайсом официальному представителю МИД Марии Захаровой "удалось невозможное".
"Теперь мы знаем, что Чубайс смотрит Дом-2. Многое стало на свои места", –
написал Соловье в своем микроблоге Twitter. Журналист посетовал, что на разговоры о Бузовой у Анатолия Борисовича время нашлось, а вот ответить на вопросы о бедности россиян в богатой стране ему было недосуг.
Ранее глава "Роснано" предложил сделать спикером МИД ведущую телестройки Ольгу Бузову, а Марию Захарову отправить освещать последние новости из "Дома-2".
М.Захаровой удалось невозможное: теперь мы знаем, что Чубайс смотрит Дом-2. Многое стало на свои места. На разговоры о Бузовой у Чубайса время есть, а ответить на конкретно поставленные вопросы о бедности россиян в богатой стране - нет.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 января 2019 г.
Напомним, Захарова начала полемику с Чубайсом по поводу того, как в богатой стране, какой является Россия, может быть такое большое количество бедных граждан.
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