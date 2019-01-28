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Единороссы помогли особенному ребенку

Фото: vk.com/duma
Благодаря тульским партийцам у девушки с ДЦП появилось инвалидное кресло

"Единая Россия" спешит делать добрые дела. После случая в Сызрани, где партийцы добились справедливости, похожая история произошла в Тульской области. Жительницы Узловой, потеряв дочь, 10 лет воспитывает внучку, страдающую тяжелой формой ДЦП. Женщина не раз обращалась за помощью в региональное отделение ЕР и всегда ее получала. Например, девочке удалось сделать операцию в специализированной клинике в Кургане.

Вскоре 15-летней внучке понадобилось добротное инвалидное кресло. Но через Фонд соцстархования такое получить невозможно из-за индивидуальных физических особенностей и специфики заболевания. Единороссы решили данную проблему совместно с социальным партнером – сообществом родителей детей-инвалидов "Мы вместе".

В ситуацию вмешался депутат Госдумы Николай Петрунин и секретарь реготделения партии, законодатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. Благодаря им изготовлена коляска повышенной комфортности, которая соответствует необходимым параметрам. Компактное средство передвижения легко собирается, обладает повышенной проходимостью и устойчивостью, обеспечивает надежную фиксацию, а главное – "растет" вместе с ребенком, позволяя регулировать глубину сиденья и высоту подножек. Бабушка с внучкой подарком остались довольны.

"Огромное спасибо "Единой России" за заботу и помощь. Коляска моей внучке была жизненно необходима. Девочка очень позитивная, очень любит читать, слушать сказки, а больше всего – гулять в парке",

поблагодарила первая.


Фото: er.ru

Региональное отделении ЕР тесно сотрудничает с объединением родителей детей-инвалидов, подчеркнул Николай Воробьев. Всего же в списке друзей партии – более 40 общественных организаций.

"Совместно мы проводим различные общественно значимые мероприятия, организуем региональный форум "Особое детство", но самое главное – мы стараемся оказать адресную помощь конкретным людям. Ведь в каждой семье, где есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальная ситуация, свои обстоятельства, не похожая на другие проблема", – резюмировал парламентарий. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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