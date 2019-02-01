Известие, вопреки ожиданиям политика, обрадовало немцев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала своим подписчикам о непростом решении. Она сообщила, что собирается оставить власть над страной и над управляющей партией. Началом конца для фрау Меркель станет уход из социальной сети. Первым делом она покинуть Facebook.

"Вы знаете, я больше не председатель ХДС [партии "Христианско-демократический союз"], так что я удалю свою страницу в Facebook",

– объявила председатель немецкого правительства, в аккаунте которого, к слову, можно будет наблюдать за работой Меркель. По-прежнему открыта для посещений ее страница в Instagram. Такую ремарку сделала сама глава кабмина в своем видеообращении.

Впрочем, зря она переживала. Те, кого данное сообщение расстроило, оказались в меньшинстве. По большей части заявление канцлера обрадовало немцев.

"Когда вы видите, как Восток поздравляет вас, вы сразу же знаете, в чем ваши сильные стороны. Германия вздохнет с облегчением, когда вы исчезнете с политической сцены",

– прокомментировала новость подписчица.

"Хорошее начало. Теперь, пожалуйста, закройте свою вторую страницу в Facebook и оставьте пост канцлера. Маленький щелчок для вас (несмотря на новую территорию) – но большой шаг для Германии", - парировала другая, перефразируя вступившего на Луну Нила Армстронга.

"Надеюсь, ваше время скоро подойдет к концу. Чем раньше, тем лучше для Германии", – отрезала третья.

Между тем Меркель лидирует по числу фолловеров в Facebook. Их у нее – 2,5 млн. На 200 тысяч меньше у главы Франции Эммануэля Макрона. А у ее британской коллеги Терезы Мэй – чуть больше полумиллиона.

Напомним, в прошлом году Меркель покинула пост председателя ХДС и пообещала не участвовать в выборах канцлера, которые пройдут в 2021 году.

