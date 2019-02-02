Нибиру
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
- Разоблачены мифы о планете Нибиру
Призыв Варшавы к Вашингтону разместить ядерные ракеты на европейском континенте многое говорит об отношении Польши к своим жителям и европейцам в целом. Так считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Как же надо люто ненавидеть Польшу и польский народ, чтобы делать такие заявления?",
– написал он в Twitter.
«В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками», – сказал министр иностранных дел Польши пан Чапутович.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 февраля 2019 г.
Как же надо люто ненавидеть Польшу и польский народ, чтобы делать такие заявления? pic.twitter.com/nHHOwNsH49
Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что после приостановки Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) американцам стоит разместить ракеты с ядерными боеголовками в Европе.
Позже в польском дипведомстве взяли слова Чапутовича обратно, обвинив журналистов в искажении слов министра.
"Министерство иностранных дел решительно опровергает то, что в интервью редакции Spiegel министр Яцек Чапутович якобы требовал развертывания американских атомных ракет в Европе", – цитирует заявление МИД Польши немецкое издание Spiegel.
В министерстве подчеркнули, что Варшава не поддерживает развертывание ядерного оружия на территории страны.
Санкции против Венесуэлы повысят курс российской валюты
Обе страны остались довольны достигнутыми соглашениями