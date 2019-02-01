Польша просит США прислать ядерные ракеты

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал Вашингтон разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками. Так Варшава срочно подсуетилась, реагируя на новости из-за океана о приостановке Белым домом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"В наших европейских интересах, чтобы американские войска и ядерные ракеты были размещены на континенте",
– заявил польский дипломат в интервью немецкому Der Spiegel.
Чапутович не исключил, что в один прекрасный день в Польше будут находится атомные арсеналы НАТО.
"Мы не хотим этого. Но все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем, продолжит ли она свою агрессивную оборонную политику. Это должно было бы решить НАТО как сообщество",
– отметил министр.
По его словам, заученным аки мантру у своих американских кураторов, Россия понимает только язык силы.
Между тем лидер Европейской народной партии в ЕП Манфред Вебер, который является кандидатом на пост нового главы Еврокомиссии, призвал Европу срочно внести дипломатическую инициативу с Россией для сохранения ДРСМД и предотвращения эскалации гонки вооружений.
"Европа должна взять под контроль свои интересы безопасности в регионе и в мире",
– написал глава ведущей политической силы в Евросоюзе в Twitter.
Он назвал заявление из Вашингтона "сигналом для пробуждения" европейцев
Ранее в пятницу Вашингтон объявил, что 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД и начнет процедуру выхода из него. Москве снова дали ультимативный срок в шесть месяцев для того, чтобы что-то решить со страшной
российской крылатой ракетой 9М729 комплекса "Искандер-М".
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