Венесуэла грозит США войной

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Венесуэла пригрозила США войной

Фото: www.globallookpress.com
Американцам пообещали "горячий" прием в случае интервенции

Венесуэла жестко пресечет попытки военного вторжения со стороны США, если глава Белого дома Дональд Трамп решит отправить в латиноамериканскую страну военных. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

По ее словам, венесуэльцы костьми лягут ради сохранения суверенитета страны.

"Народ Венесуэлы будет стоять на страже наших границ и не допустит какого-либо иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило", – сказала Родригес, подчеркнув, что Венесуэла готова ответить любому, кто попробует посягнуть на ее территории.

Она добавила, что Каракас будет отстаивать не только территориальную независимость, но и собственные принципы, передает РИА "Новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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