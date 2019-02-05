Странам Старого Света нужно раскошелиться, чтобы противостоять РФ и Китаю

Европейцам предложили вернуться к древней римской истине: хочешь мира – готовься к войне. А прочный мир может гарантировать только сильная армия, способная сдержать противника от нападения. Для этого европейцам необходимо больше финансовых вливаний в оборону и НАТО, причем данный постулат касается и стран, не входящих в альянс. К такому выводу приходит автор статьи в Svenska Dagbladet, в особенности он призывает, чтобы его услышали "шведские политики".

Как пишет издание, с начала XXI века Россия регулярно увеличивала свои военные расходы. Сегодня оборонный бюджет РФ достиг около 4% от ВВП.

Однако Москва не намерена возвращаться к старым тяжеловесным бригадам времен СССР, которые были сформированы из призывников: "российский режим" делает ставку на качество и новую технику. Сверхзвуковые крылатые ракеты, истребители пятого поколения, новые танки – все это примеры вооружения, которое уже скоро встанет на боевое дежурство.

Автор заметил, насколько западные эксперты были удивлены скорости и эффективности, с которыми Россия "аннексировала" Крым в 2014 г., что стало отличительной чертой "российского нападения". Европа же не смогла достойно ответить Москве, поскольку РФ к этому времени сделала огромные шаги для развития отечественного военного потенциала.

Между тем, голова у Старого Света должна болеть не только из-за России, но и по причине активности Китая, увеличивающего свое присутствие в регионе. Это следует из того, что Пекин расширяет железнодорожную сеть в западном направлении путем скупки важных инфраструктурных объектов в европейских странах, готовых сотрудничать с китайцами. Также КНР весьма интересуется Арктикой.

В статье подчеркивается, что Китай, как и Россия, вкладывается в оборонные исследования, к тому же Пекин строит собственные авианосцы.

Исходя из выше написанного, констатирует автор, на такие "угрозы" Европе, в особенности Швеции, необходимо дать ответ. Тем более после отставки министра обороны США Джеймса Мэттиса Стокгольм рискует вновь остаться без "якоря безопасности", считает газета, напоминая, что скандинавское государство не является членом Североатлантического блока.

"Следовательно, Швеции нужно вместе со своими северными соседями, ЕС и НАТО создать надежный оборонительный потенциал, который сможет сдержать как Россию, так и Китай", – говорится в статье.

Что для этого нужно? Правильно, вложиться в оборону, но Швеция до сих пор не преодолела порог НАТО в 2% ВВП расходов на нее, сокрушается Svenska Dagbladet. Автор предлагает больше платить военнослужащим, увеличить количество льгот, поддерживать ветеранов, обмениваться информацией с армиями Северной Европы и, конечно, вкладываться в технику.

С 2020 г. Европейский фонд обороны планирует выделить €1,5 млрд на различные исследования в области вооружения. Данная сумма хорошая, но она должна быть выше, если ЕС намерен сравняться с потенциалом России и Китая. Вон Штаты тратят тратят $3,4 млрд только на Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), подчеркивает издание и предлагает Брюсселю создать такой же аппарат.

"Нет никаких сомнений, что вооружение армий ЕС означает большие расходы и в определенных местах это грозит политическим конфликтом. Однако без сильной обороны Европа будет регионом с вакуумом власти, уязвимым для враждебных военных и политических авантюр. Если нам нужен прочный мир, мы должны быть также готовы и к его противоположности", – резюмирует Svenska Dagbladet.

На днях другое издание устами военного эксперта Петри Мякеля жаловалось на огромный "танковый флот Путина", который, случись Третья Мировая война, снесет Европу в момент. Нет, конечно, полностью не поглотит, но создаст "тупиковую ситуацию". Особо, правда, специалист не стал распространяться, что будут в этот время делать авиация, флот и тактические ракетные комплексы стран.

