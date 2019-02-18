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Великобритания повторила "керченский инцидент"

Фото: www.globallookpress.com
Но Лондону никто и слова не сказал

Флот Ее Величества защитил территориальные воды Гибралтара от провокации со стороны испанского военного корабля. В ходе этого инцидента британцы действовали точно так же, как российские пограничники во время происшествия в Керченском проливе в ноябре прошлого года, однако Лондону никто не предъявил никаких претензий.

В минувшие выходные патрульный корабль Военно-морских сил Испании приказал двум коммерческим судам покинуть зону к востоку от Гибралтарской скалы, назвав это место "водами Испании", передает издание Gibraltar Cronicle. Суда Ivor Accord и Grast Victory находились в британских водах на якорной стоянке. Согласно записи переговоров, экипаж испанского корабля заявил британским морякам по радиосвязи, что они "нарушили условия мирного прохода".

В ответ на требование покинуть воды Гибралтара в море вышли два небольших британских военных корабля. При их появлении испанский корабль с расчехленными орудиями покинул место инцидента.

Фото: www.globallookpress.com

В правительстве Гибралтара прокомментировали случившееся, подчеркнув, что британские военные защитили свои воды от посягательств со стороны иностранного государства.

"Эти дурацкие игры не доставляют ничего, кроме легкого беспокойства. В них играют те, кто отказываются принимать незыблемый британский суверенитет над водами Гибралтара, признанный всей планетой в Конвенции по морскому праву ООН. Похоже, в испанском флоте до сих пор остаются люди, считающие, что они могут нарушать международные законы",

приводит заявление представителя властей газета The Telegraph.

Власти Испании пока не комментировали инцидент. Между тем сценарий происшествия практически в точности повторяет случившееся в Керченском проливе: военные корабли Украины без разрешения вторглись в территориальные воды России, на что российские пограничники дали адекватный ответ. Подобные действия были поставлены Москве в вину. Евросоюз собирается ужесточить санкции против РФ из-за конфликта у Керченского моста.

Гибралтар находится на юге Пиренейского полуострова и является заморской территорией Великобритании. Мадрид оспаривает принадлежность региона Соединенному Королевству.

Статус образования может измениться в результате выхода Великобритании из ЕС. В документах Евросоюза о безвизовом режиме между странами ЕС и Соединенным Королевством после Brexit Гибралтар назван "колонией британской короны". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была возмущена подобной формулировкой и назвала ее "абсолютно неприемлемой".

Андрей ФИЛАТОВ
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