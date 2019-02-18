Великобритания повторила "керченский инцидент"

Но Лондону никто и слова не сказал

Флот Ее Величества защитил территориальные воды Гибралтара от провокации со стороны испанского военного корабля. В ходе этого инцидента британцы действовали точно так же, как российские пограничники во время происшествия в Керченском проливе в ноябре прошлого года, однако Лондону никто не предъявил никаких претензий.



В минувшие выходные патрульный корабль Военно-морских сил Испании приказал двум коммерческим судам покинуть зону к востоку от Гибралтарской скалы, назвав это место "водами Испании", передает издание Gibraltar Cronicle. Суда Ivor Accord и Grast Victory находились в британских водах на якорной стоянке. Согласно записи переговоров, экипаж испанского корабля заявил британским морякам по радиосвязи, что они "нарушили условия мирного прохода".

В ответ на требование покинуть воды Гибралтара в море вышли два небольших британских военных корабля. При их появлении испанский корабль с расчехленными орудиями покинул место инцидента.

В правительстве Гибралтара прокомментировали случившееся, подчеркнув, что британские военные защитили свои воды от посягательств со стороны иностранного государства.

"Эти дурацкие игры не доставляют ничего, кроме легкого беспокойства. В них играют те, кто отказываются принимать незыблемый британский суверенитет над водами Гибралтара, признанный всей планетой в Конвенции по морскому праву ООН. Похоже, в испанском флоте до сих пор остаются люди, считающие, что они могут нарушать международные законы",

– приводит заявление представителя властей газета The Telegraph.

Власти Испании пока не комментировали инцидент. Между тем сценарий происшествия практически в точности повторяет случившееся в Керченском проливе: военные корабли Украины без разрешения вторглись в территориальные воды России, на что российские пограничники дали адекватный ответ. Подобные действия были поставлены Москве в вину. Евросоюз собирается ужесточить санкции против РФ из-за конфликта у Керченского моста.

Гибралтар находится на юге Пиренейского полуострова и является заморской территорией Великобритании. Мадрид оспаривает принадлежность региона Соединенному Королевству.

Статус образования может измениться в результате выхода Великобритании из ЕС. В документах Евросоюза о безвизовом режиме между странами ЕС и Соединенным Королевством после Brexit Гибралтар назван "колонией британской короны". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была возмущена подобной формулировкой и назвала ее "абсолютно неприемлемой".