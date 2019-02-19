Американские штаты устроят Трампу импичмент

Президента отдадут под суд за объявление режима ЧП

Власти 16 регионов решили оспорить принятое главой Белого дома решение о введении на территории страны режима чрезвычайного положения. Они направили коллективный иск против администрации Дональда Трампа. Если региональным чиновникам удастся выиграть дело, над президентом нависнет реальная угроза отстранения от власти.



Представители американских штатов недовольны жульническими приемами, которыми воспользовался Трамп, чтобы продавить свое решение о выделении $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Истцы настаивают на том, что президент страны не может распоряжаться бюджетными средствами без согласования с Конгрессом, передает The Wall Street Journal. Ради своей прихоти он собирается потратить

"федеральные ресурсы, предназначенные для борьбы с наркотиками, военного строительства и охраны правопорядка",

отмечается в заявлении.

Иск подан от имени штатов Калифорния, Нью-Йорк, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния. Всеми этими штатами (кроме Мэриленда) управляют губернаторы-демократы; кроме того, демократы составляют большинство в их законодательных органах, сообщает The New York Times.

Ответчиками в иске, помимо Трампа и его администрации, названы министры обороны, финансов и внутренней безопасности США. Дело будет рассматриваться в окружном суде Сан-Франциско.

На главу государства в связи с его "мексиканским проектом" ополчилось полстраны. Ранее аналогичный иск к президенту подало объединение поборников прав потребителей Public Citizen, сообщало РИА "Новости". Организация представляет группу защитников окружающей среды и трех техасских землевладельцев, на землях которых будет построена стена. Правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, Трамп превышает свои полномочия. Кроме того, его решение противоречит принципу разделения властей, закрепленному в конституции.

В прошлую пятницу, 15 февраля, Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это решение дает ему полномочия выделить необходимую сумму на возведение стены вдоль южной границы страны без одобрения Конгресса.

В конце января президент США подписал принятый законодателями временный бюджет ряда ведомств. Ранее разногласия между президентом и Конгрессом по поводу "великой мексиканской стены" и финансирования ее строительства привели к рекордно долгому шатдауну – частичной приостановке работы американского правительства.