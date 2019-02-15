Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США вошли в чрезвычайное положение

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Правительство страны приостановило работу

Американский лидер Дональд Трамп подписал бумаги о режиме ЧП в стране. Незадолго до этого он лишь обмолвился о таком намерении и, ко всеобщему удивлению, слово свое сдержал.

ЧС введено на южной границе Штатов. Президентское решение приостановит работу всего правительственного аппарата. Попутно, пользуясь особым режимом, хозяин Белого дома выбил деньги на строительство "стены Трампа", которая пройдет вдоль мексиканской границы. 

Фото: www.globallookpress.com

Любопытно, что, пока Трамп только делился своей идеей, его пресс-секретарь Сара Сандерс выложила в Twitter черно-белый снимок мистера президента в Овальном кабинете, где он максимально сосредоточенно ставит автограф посредине листа формата А4. 

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в связи с угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе", – таким текстом сопроводила опубликованное фото помощница Трампа. 

На возведение мексиканского забора глава США собирается получить солидную сумму – $8 млрд. Хотя изначально его финансовые аппетиты были на порядок меньше. До этого речь шла о $5,7 млрд, которые он просил у конгресса. Причем из этих денег лишь часть, $1,4 млрд, планировалась на строительство пограничного барьера. 

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com



Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порвут: судьба Украины после выборов будет страшной

Жителям Незалежной предложили оценить достижения Порошенко

Вашингтон готовит цветную революцию в еще одной стране

США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей