США вошли в чрезвычайное положение

Американский лидер Дональд Трамп подписал бумаги о режиме ЧП в стране. Незадолго до этого он лишь обмолвился о таком намерении и, ко всеобщему удивлению, слово свое сдержал.

ЧС введено на южной границе Штатов. Президентское решение приостановит работу всего правительственного аппарата. Попутно, пользуясь особым режимом, хозяин Белого дома выбил деньги на строительство "стены Трампа", которая пройдет вдоль мексиканской границы.

Любопытно, что, пока Трамп только делился своей идеей, его пресс-секретарь Сара Сандерс выложила в Twitter черно-белый снимок мистера президента в Овальном кабинете, где он максимально сосредоточенно ставит автограф посредине листа формата А4.

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в связи с угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе", – таким текстом сопроводила опубликованное фото помощница Трампа.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS