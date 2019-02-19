Фантазии украинского президента разбились о дерзкое заявление спикера МИД

Откровения главы Незалежной Петра Порошенко об объявленном России бойкоте со стороны США не остались без ответа Москвы. Сложившуюся ситуацию прояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь вопрос: кто врёт? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко? Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались",

– заверила спикер внешнеполитического ведомства в посте в Facebook, уличив таким образом пана-фантазера Порошенко в откровенной лжи.

Сегодня, 19 февраля, украинский лидер выдумал наказание для России за Керченский конфликт. По мнению Петра Алексеевича, которое оно не смог сдержать в себе, а решил непременно поделиться с общественностью, морской инцидент стал причиной отмены всех встреч Вашингтона с Москвой. При этом инициатором бойкота якобы стали американцы.