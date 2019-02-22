Минск ни за что не будет подчиняться Москве

Не только отечественной картошкой гордится глава Республики Александр Лукашенко. Еще одним поводом для этого славного чувства, отражающего положительную самооценку, по его словам, является независимость Белоруссии.

"То, что мы создали вместе, – это самое большое достижение. Мы с вами построили первое в нашей истории суверенное независимое государство",

– передает заявление Лукашенко его пресс-служба. Батька опроверг слияние с какой-либо страной, хотя буквально недавно во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным он не был столь категоричен. Спустя какую-то неделю белорусский лидер уже делится рецептом свободы, а слияние с Москвой или Варшавой называет похоронами независимости Минска.

"Надо заниматься экономикой – это основа стабильности. Поэтому главное – не потерять стабильность. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно. Если только мы дестабилизируем нашу страну – она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку. Как в народе говорят, нас будут тягать плеткой", – продолжил назидательную речь руководитель Республики, подчеркнув, что такие мысли его посетили не из-за того, что "он чего-то там" испугался.

"Я уже отбоялся",

– выдохнул Батька, вспомнив первые годы своего долгого правления.