Бывшие республики Советского Союза подтасовывают факты о голоде 1930-х годов

В Центральной Азии вслед за Украиной выпячивают националистическую карту на фоне всеобщей истории

Искажая исторические факты о голоде в СССР в период 1932-1933 гг., представители бывших советских республик разжигают антироссийские настроения. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в пятницу, 22 февраля.

Как отмечает дипведомство, в последнее время в информационном пространстве некоторых стран Центральной Азии "искусственно раздувается тема голода 30-х годов". При этом сами государства не уточняются.

"Исторические документы свидетельствуют о том, что в результате голода, поразившего обширные районы страны, погибли около 7 млн человек, в том числе более 2,5 млн в российской ее части. Голод 30-х годов имел массовый и неизбирательный характер", – указано в сообщении.

В российском министерстве особо подчеркнули, что голод стал результатом целого ряда событий, в том числе, засухи, неурожая и чрезвычайных мер советского руководства.

"В силу этого рассматривать общую для народов СССР трагедию как целенаправленное "истребление" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам ... – умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения", – утверждается в МИД.

На Смоленской площади выразили надежду, что искажение исторических фактов не сможет "сбить с толку братские россиянам народы Центральной Азии".





Судя по всему, не только Киев взывает мировое сообщество признать так называемый голодомор геноцидом исключительно украинского народа, но в тему впряглись бывшие южные республики Советского Союза. Так, в конце января в Алма-Ате, по данным американского "Радио Азаттык", были забиты, преимущественно молодыми людьми, кинотеатры во время показа документального фильма о голоде в Казахстане.

По мнению местных историков, снявшихся в ленте, главными причинами голода стали раскулачивание выступавших против советской власти "баев" (этих, вероятно, любил и лелеял простой казахский народ) и политика массовой коллективизации, проводимая властью СССР. Основной акцент документалки – голод должен считаться геноцидом над казахами.

Осталось узнать, когда в России, наконец, снимут фильмы про голод в 20-х и 30-х годах прошлого века в Поволжье, Центральном Черноземье, Южном Урале, Западной Сибири, Северном Кавказе, и геноциде русского населения и народов, населяющих эти регионы. Ведь по разным данным, в РСФСР погибли тогда свыше 3 млн человек.

