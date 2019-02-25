Японцы взбунтовались против военной базы США

Жители Окинавы требуют отправить американцев на родину

Три четверти жителей префектуры Окинава высказались против строительства на одноименном острове нового аэродрома для ВВС США. Свое мнение они выразили на состоявшемся накануне референдуме.



Итоги волеизъявления граждан были опубликованы утром в понедельник, 25 февраля, передает РИА "Новости". Согласно результатам плебисцита, 72,2% избирателей, пришедших на участки (434,2 тыс. человек), проголосовали против американского аэродрома. Инициативу поддержали 19,1% голосовавших (114,9 тыс. человек), 8,8% (52,6 тыс. человек) не определились со своей позицией.

Отмечается, что итоги референдума не имеют обязательной к исполнению силы. Тем не менее для жителей Окинавы было важно донести свою волю до правительств Японии и США.

Проведение референдума было связано с предложением Токио убрать американскую авиабазу морской пехоты из густонаселенного города Гинован и перенести ее на север острова Окинава, в район поселка Хэноко. Окинавцы, настаивавшие на ликвидации базы в Гиноване, требовали вообще убрать ее с территории префектуры.

Премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, комментируя итоги плебисцита, пообещал учесть мнение жителей Окинавы. Он подчеркнул, что относится к референдуму "со всей серьезностью", передает РИА ФАН со ссылкой на японские СМИ.

По словам главы правительства, ситуация, при которой на Окинаве сконцентрированы практически все военные базы США в Японии, является недопустимой. Власти страны "несут ответственность за снижение бремени этого региона", отметил Абэ, пообещав приложить все усилия в данном направлении.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тыс. военнослужащих США, а также 19 тыс. членов их семей и гражданских лиц.

В последние годы жители самой южной японской префектуры регулярно устраивают акции протеста против присутствия американских военных на острове. Окинавцы, в частности, недовольны высоким уровнем преступлений и правонарушений, совершаемых американскими военнослужащиим. При этом, согласно заключенному соглашению между странами, за свои проступки американцы отвечают не перед японским судом, а перед военной комиссией своей части.