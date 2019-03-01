НАТО отправит в Черное море целый флот

Запад требует разорвать договор, ограничивающий присутствие чужих кораблей в акватории

Ведущие европейские державы должны были более активно отреагировать на инцидент в Керченском проливе. Сделать им это помешала Конвенция Монтрё, запрещающая военным кораблям нечерноморских стран не имеют права находиться в водах Черного моря дольше трех недель. Чтобы подобные случаи не повторялись, этот "устаревший" договор нужно немедленно денонсировать, считают на Западе.



В европейской прессе обсуждают устроенную украинским правительством в ноябре прошлого года провокацию у Крымского моста. Обозреватели отмечают, что Европа "слишком медленно" реагировала на происшествие по дипломатическим каналам. Поэтому руководство НАТО приняло решение сделать ставку на "скорее военный" подход – увеличить присутствие военных кораблей в Черном море, сообщает Deutsche Welle.

В последние месяцы американские и британские эсминцы зачастили в черноморскую акваторию. В РФ считают, что тем самым власти западных стран создают ненужное напряжение в регионе. Вашингтон же тем самым дает понять Москве, что Черное море – не российская акватория, полагает эксперт Королевского колледжа Лондона Дебора Сандерс.

Пока что натовские корабли заходят в Черное море поодиночке и вскоре покидают его пределы. В середине февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что западный блок поднимет вопрос о "дальнейшем увеличении" военного присутствия в Черном море. Однако этому мешает одно серьезное препятствие.

Присутствие военно-морских сил нечерноморских стран в Черном море регулируется Конвенцией Монтрё, принятой в далеком 1936 году. Договор был необходим в то время, поскольку он восстановил суверенитет Турции над проливом Босфор. По условиям соглашения, чужие военные корабли не имеют права находиться в водах Черного моря дольше 21 дня. Договор также ограничивает и тоннаж кораблей.

В последнее время Украина и страны Запада все чаще говорят о необходимости разорвать конвенцию. Это бы позволило НАТО отправить к берегам Крыму крупную группировку крейсеров и эсминцев.

"Мы считаем, что сложившаяся военно-морская ситуация в Черном море далека от той, которая была почти 100 лет назад, когда Конвенция подписывалась",

– заявил постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По словам дипломата, из-за Конвенции Монтрё крупные корабли НАТО не могут чаще заходить в Черное море. В качестве реакции на инцидент в Керченском проливе Киев просит своих западных партнеров увеличить военное присутствие в Черном море, отметил Пристайко. Это продемонстрировало бы России, что "планы захватить Черное море и выдавить Украину, не говоря уже об Азовском море, натолкнутся на ответ международного сообщества", указал он.

Россия выступает против отмены данного соглашения. В Москве считают, что присутствие "непрошенных гостей" в черноморском бассейне лишь создает ненужное напряжение и мешает цивилизованному урегулированию споров между Россией и Украиной.